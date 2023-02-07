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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

 الزمالك و فاركو .. أثارت هزيمة الزمالك أمام فاركو بالثلاثة الغضب داخل جدران القلعة البيضاء .

وهاجمت الجماهير اللاعبين بعد أدائهم المخيب للآمال.

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البداية جاءت من ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي خسارة الزمالك أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أبو تلاتة ".

 

سلامة فراويلة

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي تويتر :" ده لو الزمالك بيصرف من فلوس سلامة فراويلة، مش هايحصل لنا كده! ".

 

ولمتابعة المزيد حول أصداء وردود الأفعال حول هزيمة الزمالك من فاركو .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزمالك فاركو الزمالك و فاركو القلعة البيضاء إبراهيم سعيد الإعلامية ياسمين الخطيب خسارة الزمالك أمام فاركو

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