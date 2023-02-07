زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

الزمالك و فاركو .. أثارت هزيمة الزمالك أمام فاركو بالثلاثة الغضب داخل جدران القلعة البيضاء .

وهاجمت الجماهير اللاعبين بعد أدائهم المخيب للآمال.

البداية جاءت من ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي خسارة الزمالك أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أبو تلاتة ".

سلامة فراويلة

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي تويتر :" ده لو الزمالك بيصرف من فلوس سلامة فراويلة، مش هايحصل لنا كده! ".

ولمتابعة المزيد حول أصداء وردود الأفعال حول هزيمة الزمالك من فاركو .. تابع الفيديو جراف التالي: