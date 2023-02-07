سعر كيلو الذهب اليوم 7-2-2023

سجل سعر كيلو الذهب نحو 1.954 مليون جنيه للبيع و 1.965 مليون جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023؛ في محلات الصاغة.

لا زيادة في المصنعية

وعلي سياق متصل كشفت شعبة الذهب، عن عدم وجود أي زيادات في قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية والتي سبق وأن اقرتها وزارة المالية، معتبرة أن سعر الضريبة يستهدف تنظيم تحصيل الضريبة بناء علي اتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب والشعبة.

أضافت الشعبة انه يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر

ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالإكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لإختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.

لماذا الذهب

ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذ آمن للثروة والمدخرات في اوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخري.

ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .

استقرار السعر

واستقر ثباتسعر الذهب في مصر مع أول تعامل له اليوم الثلاثاء ،علي مستوي الأعيرة المختلفة وفي محلات الصاغة بمختلف مناطق ومدن الجمهورية.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1466 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر فئة حوالي 1710 جنيها للبيع و 1720 جنيها للشراء

الذهب والزواج

يعتبر الذهب من أهم السلع المرتبطة بالزواج والمناسبات السعيدة عند المصريين، حيث لا يمكن الاستغناء عن الشبكة الذهب بإعتبارها هدية من العريس لـ العروسة، إذ الذهب زينة وخزينة، وقيمة الذهب موجودة به، وأنه من الممكن أن يبع بعد فترة من الزواج حالة الاحتياج.

وتعتبر عمليات الاحتفاظ بالذهب أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الراهن حيث تعد المشغولات الذهبية وسيلة للإحتفاظ بالثروة و المدخرات خصوصا مع انخفاض سعر المعدن الأصفر .

وتحدد البورصات العالمية سعر الذهب وفقا لقوي العرض الطلب بإعتباره أحد محددات القيمة.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 13.7 ألف جنيه للبيع و 13.76 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 60.8 ألف جنيه للبيع و 61.134 ألف جنيه للشراء

شراء السباك من المواقع الإلكترونية

وحذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا معتبرة أنها شيء خطر وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم الحصول على من البائع .

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 1954 جنيها للبيع و 1966 جنيها للشراء في محلات الصاغة

عيار 14

سجل عيار 14 الأدني فئة اليوم الثلاثاء نحو 1140 جنيها للبيع و 1147 جنيها للشراء

محددات الذهب

وقال خبراء الذهب إن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية التي تتحكم في تسعيرة المعدن الأصفر من أبرزها قيمته في البورصات العالمية و قوي العرض والطلب وقيمة العملة الأجنبية.

اعتبر المحللون أن تغيير أي من تلك العوامل من شأنه التأثير في سعر الذهب، معتبرين أن التذبذب الذي يشهده المعدن الأصفر في البورصات العالمية بين الزيادة والانخفاض هو أمر طبيعي في الوقت الحالي لعدم وضوح الرؤي الاقتصادية.

و طلب المحللون من المستهلكين باقتناص الفرص في حالات انخفاض سعر الذهب بشراء عيار 21 باعتباره الأكثر قيمة وبالتالي سيكون مخزنا جيدا للثروات والمدخرات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

الذهب والدولار

وبحسب تقارير اقتصادية والتي رصدت تأثر سعر الذهب بالدولار في الوقت الحالي و الذي يظهر استقرارا تاما بإعتباره أمرا إيجابيا في الاقتصاد المصري

واعتبر التقرير أن توجه الذهب الفترة المقبلة سيكون في ارتفاعات وفقا لزيادات البورصة العالمية بمعدلات بطيئة.\

ويعتبر الذهب زينة ومخزون للثروة لكل المهتمين بإقتناء الذهب، في الوقت الذي انتشرت فيه عمليات الشراء من المنصات الإلكترونية لمنتجات الذهب.

وحذرت جهات صناعية المواطنين من الشراء من الانترنت باعتباره لا يخضع لعمليات الرقابة كما أن عمليات البيع تتم بدون فاتورة .

استثناءات لدعم صادرات الذهب

وفي وقت سابق اعلنت الحكومة عن إعفاء عمليات تصدير الذهب في صورته التصنيعية من رسوم التثمين للأسواق السعودية،تنفيذا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إذ تبلغ الاعفاءات 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها.

ويعتبر فرض الرسوم عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية ، حيث عملية تصدير الذهب كمشغولات مفيدة في توظيف عمالة وزيادة قيمة مضافة بدلا من تصديره كخام.

وأثار تصدير أول شحنه التساؤلات حول تأثير تصدير المشغولات الذهبية على سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة.

كما أن رسم التثمين مثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون.