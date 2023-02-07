فرق الإنقاذ من الزلزال في تركيا تمشط حطام مستشفى الإسكندرونة

تبحث فرق الإنقاذ ، الإثنين ، بين حطام مستشفى الدولة في مدينة إسكندرونة بتركيا ، والذي دمره زلزال ضخم أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

ومع حلول الظلام ، تم إخراج جريح من تحت الأنقاض ونقله على نقالة. صعد رجال الإنقاذ على كومة الحطام الهائلة التي كانت ذات يوم جزءًا من مستشفى الإسكندرونة الذي يوفر العناية المركزة. كانوا يأملون في العثور على المزيد من الناجين، على الرغم من المطر والبرد، قدمت المولدات الطاقة للأضواء.

وتجمع الأقارب بحثًا عن أخبار أحبائهم.

وقالت تولين ، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها ، كانت تقف خارج المستشفى وهي تمسح دموعها وتصلي: 'لدينا مريض أُخضع لعملية جراحية لكننا لا نعرف ما حدث'. 'الله يوفقنا. لقد فقدنا بالفعل ثلاثة أقارب اليوم ، بمن فيهم خالتي. عمي هناك ... لا قدر الله نفقده أيضًا'.

وفي الجزء الذي لا يزال قائما من المستشفى ، كان العاملون الصحيون يبذلون قصارى جهدهم لرعاية المصابين وسط مشاهد الفوضى. مع عدم كفاية سيارات الإسعاف ، جاء الناس في سيارات خاصة ، ورقد العشرات على حصائر على الأرض عند مدخل المستشفى.

ووصل عامل إسعاف وهو يصرخ: 'طفل قادم ، طفل ، طفل!' واندفع أحد الزملاء إلى الأمام حاملاً بطانية.

وقالت ممرضة في وحدة العناية المركزة ذكرت اسمها باسم ميرف إنها كانت في وردية ليلية عندما وقع الزلزال قبل الفجر.

واضافت 'فجأة ، بدأ المبنى يهتز ، ونما تدريجياً. لم نحاول أنا وأصدقائي مغادرة المبنى ، ولم نترك مرضانا. ثم سمعنا ضجيجًا رهيبًا ، وبدأ المبنى في الانهيار" حسب روايتها

وتابعت 'الدرج تضرر ، لم نتمكن من مغادرة المبنى. لم نكن نعلم أن غالبية المبنى قد انهار في البداية. ولكن عندما غادرنا غرفتنا ، كان الممر في حالة خراب.'

وقالت إنه تم إنقاذ ميرف في نهاية المطاف ، لكن زملائها والمرضى في الجزء الآخر من المبنى لم يحالفهم الحظ.

واستطردت 'مرت خمسة عشر ساعة ، لا يمكنني الاتصال بأي من زملائي ، ولم يتم إنقاذ أي منهم تحت الأنقاض. لم يترك زملائي مرضاهم ، ولا أعرف ماذا أقول'.

ودمر الزلزال أكثر من 1200 مبنى في مقاطعة هاتاي وحدها ، حيث تقع إسكندرون.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 520 شخصًا على الأقل قتلوا في هاتاي.

وأضاف قوجة 'انهار المبنى القديم لمستشفى الاسكندرونة في الزلزال. جهود الانقاذ مستمرة للمرضى والعاملين تحت الانقاض.'