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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غريب من إبراهيم عبد الجواد عن هزيمة الزمالك من فاركو| شاهد

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، حول أسباب تراجع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، ذلك عبر حسابه على تويتر.

وشارك فيديو يوضح فيه أسباب هزائم الزمالك، مشيراً أن: “المدخلات السلبية في النادي تؤدي لهذه النتائج وأن هناك تأثر كبير بالاجواء العامة”.

وأضاف: “يا جماعة ما هو انت مش هتزرع قرنبيط يطلع لك برتقال .. معطيات سلبية تؤدي الي مخرجات سلبية وطبيعي يكون نتيجتها الوضع السيء لنادي الزمالك حالياً”.

وانتهت أحداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17  من بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع لاعبي فاركو من كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وكاد أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه.

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