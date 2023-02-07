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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. بايدن: العلاقات بين واشنطن وبكين لم تضعف بعد إسقاط منطاد التجسس

بايدن
بايدن

قال الرئيس جو بايدن يوم الاثنين، إن العلاقات بين واشنطن وبكين لم تضعف؛ بسبب إسقاط الولايات المتحدة بالون تجسس صيني مشتبه به في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حديثه إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض، قال بايدن إن وجهة نظره كانت دائمًا أن المنطاد يجب أن يُسقط 'بمجرد أن يكون ذلك مناسبًا'.

ولدى سؤاله عما إذا كانت حادثة البالون تضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، قال بايدن: 'لا ، لقد أوضحنا للصين ما سنفعله، إنهم يتفهمون موقفنا، لن نتراجع.'

وتابع بايدن: 'لقد فعلنا الشيء الصحيح وليس مسألة إضعاف أو تقوية - إنها حقيقة'.

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