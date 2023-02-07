صدمة لجماهير الزمالك.. أحمد فتوح يستعد للرحيل في الصيف.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد جمال، أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، يجهز عروض احتراف خارجية، للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، فى نهاية الموسم الجاري.



وقال أحمد جمال فى برنامجه "كلام فى الكورة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "اللاعب يرغب فى الرحيل بعد أزماته مع رئيس نادي الزمالك فى الفترة الماضية، حيث أبلغ وكيله بالبحث عن عروض احتراف مناسبة".

وأضاف: "الموسم الحالي سيكون الأخير لفتوح مع نادي الزمالك، وأنه لا يريد الاستمرار داخل القلعة البيضاء خاصة فى وجود مرتضى منصور بعد أبلغ اللاعب المقربين منه بذلك".