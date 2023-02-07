الإصابات والإجهاد صداع في رأس كولر قبل مواجهة ريال مدريد.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يشعر بقلق من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق قبل مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نصف كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك حالة من التخوف الشديد لدى المدير الفنى بسبب حالة الإجهاد لدى بعض العناصر الأساسية، مثل عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعلى معلول ومحمد هانى".

وتابع:" يميل المدير الفنى إلى إجراء بعض التعديلات الجديدة فى صفوف الفريق، وذلك من أجل دخول مواجهة ريال مدريد في أفضل حالة بدنية وفنية".