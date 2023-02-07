بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

يمكن للمؤمن عليهم الحصول على المعاش الإضافي بموجب ما نص عليه قانون المعاشات الجديد، والذي يستهدف تحسين دخول وأحوال المواطنين المخاطبين بالقانون، وذلك كي تتماشى مع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات التي يشهدها المجتمع يومًا بعد الآخر، فجاءت فلسفة القانون لتعتمد على السماح بزيادة دخول ومعاشات المؤمن عليهم.

وسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الحصول على معاش إضافي، وذلك بما يتماشى مع الاشتراك التأميني الذي يقوم المؤمن عليهم بسداده، حيث نص القانون في مادته رقم 38 على أنه يسمح للمؤمن عليه الحصول على معاش إضافي من هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

كيفية الحصول على المعاش الإضافي

يتم الحصول على المعاش الإضافي من خلال إنشاء حساب شخصي من قبل المؤمن عليه، في صندوق التأمينات الاجتماعي، مقابل الحصول على معاش إضافي، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم تقديم طلب إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يطلب فيه المؤمن عليه الحصول على معاش إضافي، مقابل سداد قيمة الاشتراك التأميني المستحق على المؤمن عليه، وذلك بالزيادة الجديدة التي تسمح له بالحصول على اشتراك تأميني.

قيمة المعاش الإضافي

وتحدد قيمة المعاش الإضافي، وفقًا لقيمة الاشتراك التأميني الذي يؤديه المؤمن عليه، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف إلى المعاش المستحق الذي يتقاضاه المؤمن عليه.

وفاة المؤمن عليه

ويصرف المعاش الإضافي للمستحقين للمعاش، في حالة وفاة المؤمن عليه، حيث نص القانون على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون استحقاق معاش، يصرف المعاش الإضافي للمستحقين، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفي حالة كانت المستحق للمعاش شخص واحد، يحصل على المعاش الإضافي بمفرده بشكل كامل دون نقصان أو خصم، وفي حالة لم يوجد أي مستحق للمعاش، يتم منحه وتقسيمه على الورثة الشرعيين.

زيادة المعاش الإضافي

ويعامل المعاش الإضافي معاملة المعاش الأساسي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات، ويزداد سنويًا وتطبق عليه العلاوة الدورية التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل طبيعي.

وينص قانون المعاشات الجديد على تطبيق أي زيادة في المعاشات على المعاش الإضافي، حيث نص قانون المعاشات الجديد على أنه يدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوي.

وتحدد قيمة زيادة المعاشات بحسب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنطبق على المعاش الإضافي من حيث الزيادة، حيث يزداد وفقًا لهذا البند بنسة لا تتخطى 15% من قيمة المعاشات، كما لا تزيد قيمة الزيادة في المعاشات عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

وتصرف زيادة المعاشات بداية من أول يوليو من كل عام، حيث يمنح القانون أصحاب المعاشات علاوة دورية، يتقاضونها بعد إقرارها نهائيا من قبل مجلس النواب، والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، لتبدأ هيئة التأمينات في صرف الزيادة الجديدة للمعاشات، والتي يتسفيد منها ما يزيد عن 10 مليون و 700 ألف مستفيد.

ويحصل على المعاش كل من هو مؤمن عليه، واكتملت مدد الاشتراك التأميني له، عند وصوله لسن التقاعد المقدر بـ 60 عامًا حتى الآن، ويبدأ بالتصاعد التدريجي حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، ليكون هو سن التقاعد الرسمي، في جميع الجهات والهيئات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.