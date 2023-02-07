تعليم أسوان تتابع جاهزية المدارس استعدادا للفصل الدراسى الثانى

أكد عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان على استعداد المديرية للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة بالمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بأن اللجان تتابع أيضاً وصول الكتب المدرسية ، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

استعدادات المدارس

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أنه تم المراجعة الشاملة للحالة الإنشائية داخل 1506 مدرسة موزعين بجميع أنحاء المحافظة طبقاً للجان الفنية والهندسية المختصة بذلك.

وأوضح لطفى بأنه جارى إنشاء 59 مدرسة بقرى المرحلة الأولى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وتم تسليم 36 مدرسة منهم ، فيما جارى العمل فى 23 مدرسة أخرى ، فيما تم إنشاء 3 مدارس دعماً من منظمة الإيفاد الدولية بإجمالى 31 فصل دراسى بمركزى إدفو ونصر النوبة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن ذلك يتوازى مع استكمال أعمال الصيانة الشاملة داخل 96 مدرسة بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حيث تم تسليم 59 مدرسة منهم ، فيما جارى العمل فى 37 مدرسة أخرى، وأن ذلك يتكامل مع طرح مشروعات لتنفيذ 23 مشروع جديد لإنشاء مدارس داخل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ودراو.

أنشطة تعليمية

وكان قد أعلن عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه بدءاً من غد الأربعاء 8/2/2023 سيتم فتح باب التظلمات للدور الأول للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حتى يوم الأربعاء 22/2/2023 ، وعلى ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية وفقاً للنموذج المطبوع وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الأول .

وأشار عبد الكريم لطفى بأنه تيسيراً على أولياء الأمور تقرر أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد فى مكان واحد فقط وهو لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان) ، ويتم توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبدالجواد مسئول الخزينة (المتواجد بذات المدرسة)، على أن يسدد ولى الأمر الرسوم المقررة وقدرها (عشرون جنيهًا) فقط لا غير للمادة الواحدة (لأى عدد من المواد) وذلك خلال الفترة سالفة الذكر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.