اليوم.. 3 مواجهات نارية في ختام الجولة 17 بالدوري المصري

تقام اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات قوية في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وتفتتح المباريات بمواجهة سموحة والمصري البورسعيدي ويليها مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش وتختتم بلقاء فيوتشر والبنك الأهلي

سموحة والمصري

يلتقي فريق سموحة مع نظيرة المصري البورسعيدي اليوم ، في الساعة الثالثة الا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة، علي ملعب استاد الاسكندرية، وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS.

يدخل سموحة المباراة بحثا عن انتصار جديد تحت القيادة الفنية الجديدة أحمد سامي، الذي حقق الفوز في مباراته الأولى أمام إنبي في الجولة الماضية، معولًا على خسارة المصري الأخيرة أمام فاركو.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي لتصحيح الأمور سريعًا وتعويض خسارة فاركو لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المباريات الأربع الأخيرة ضمن منافسات الدوري.

ويقع فريق المصري في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، جمعهما من 16 مباراة حقق الفوز في 4، وتعادل في 8 ، وخسر 4 أخرين ، وسجل لاعبيه 15 هدف ، في حين تلقي 17 هدف.

طلائع الجيش وبيراميدز

في المواجهة الثانية من نفس الجولة يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع فريق طلائع الجيش، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة قناة ON TIME SPORTS.

يسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، لمواصلة ملاحقة الأهلي المتصدر، والتفوق على فيوتشر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

ويحتل فريق بيراميدز وصافة الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، جمعهما من 16 مباراة ، حقق الفوز في 9، وتعادل في 4 ، وخسر3 أخرين ، وسجل لاعبيه 26 هدف ، في حين تلقي 13 هدف.

و يسعى طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق، لتحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز الغائب عن الفريق في المباريات الثمان الأخيرة في البطولة للابتعاد عن الدخول في دوامة القاع وصراعات الهبوط.

ويقع فريق طلائع الجيش المركز الـ13 من الجدول، برصيد 16 نقطة، جمعهما من 16 لقاء، استطاع ان يفوز في 3 مبارايات، وتعادل في 7، وخسر 6 ، وسجل في شباك الخصم 18 هدف، وتلقت شباكه 24 هدف.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، وبفارق الأهداف فقط أمام فيوتشر، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

فيوتشر والبنك الأهلي

وفي آخر مباريات اليوم، يحل البنك الأهلي، بقيادة مدربه الجديد، القبرصي نيكيدموس بابا فاسيليو، ضيفًا على فيوتشر الباحث عن مداواة جراح الهزيمة الأخيرة أمام الزمالك في الساعة السابعة مساء، وتنقل المباراة قناة ON TIME SPORTS.

ويسعى فيوتشر لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي، قبل نهاية الدور الأول، حيث من المحتمل أن يتم اعتماد ترتيب الدور الأول لترشيح الأندية للبطولات الإفريقية في حالة عدم انتهاء الدوري في الوقت المحدد.

وعلي الجانب الأخر يسعى بابا فسيليو لتدشين فترته مع البنك الأهلي بصورة جيدة، وبثلاث نقاط تنتشل الفريق من دوامة الهبوط.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، جمعهما من 16 مباراة ، حقق الفوز في 8، وتعادل في7 ، وخسر مباراة واحدة ، وسجل لاعبيه 21 هدف ، في حين تلقي 13 هدف.

ويقع فريق البنك الأهلي المركز الـ16 من الجدول، برصيد 13 نقطة، جمعهما من 16 لقاء، استطاع ان يفوز في أثنين ، وتعادل في 7، وخسر 7 أخرين ، وسجل في شباك الخصم 17 هدف، وتلقت شباكه 22 هدف.