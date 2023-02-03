قرار مفاجئ من الخطيب للاعبي الأهلي بعد تخطي عقبة أوكلاند سيتي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في لقاء الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية أن رئيس النادي الأهلي قرر صرف مكافأة خاصة تقدر بنحو 1500 دولار، وذلك بعد الفوز الذي تحقق في البطولة والتأهل للدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وأوضح شبانة أن محمود الخطيب سيعقد جلسة أخرى اليوم، مع لاعبي الأهلي، وحثهم على التركيز لعبور عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي، ومطالبته ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز والعبور للدور نصف النهائي من البطولة لضرب موعد مع مواجهة ريال مدريد الإسباني.

وحقق الأهلي الفوز، يوم الأربعاء الماضي، على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وينتظر فريق الأهلي مواجهة مع سياتل ساوندرز الأمريكي، وذلك في اللقاء الذي سيقام غدًا السبت، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.