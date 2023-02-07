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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحب بتفاصيله.. محمد نور لصدى البلد: هقدم كل سنة فيلم جديد

محمد نور
محمد نور

أعرب الفنان  محمد نور عن سعادته بطرح أولى تجاربه السينمائية “ الحب بتفاصيله” بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، لكونه فيلم غنائي رومانسي.

وأضاف نور فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة الفيلم كانت تراوده منذ فترة طويلة وكان يتمنى تقديم عمل سينمائى يعبر عن شخصيته كونه مطربا يحب الغناء، إلى أن عرض عليه المنتج خوض التجربة من خلال فيلم الحب بتفاصيله فوافق على الفور.

وعن فكرة تكرار تجربة السينما مرة أخرى أكد نور أنه سوف يقوم بتقديم فيلم سينمائى كل عام، مشيرا إلى أنه تعاقد مؤخرا على تقديم فيلمين جديدين سوف يقوم بتصوير الأول منهم بعد موسم رمضان القادم.
 

محمد نور يحتفل بفيلمه الجديد الحب بتفاصيله


احتفلت أسرة فيلم "الحب بتفاصيله" بإطلاق العمل بدور العرض السينمائي أمس، بحضور مجموعة من أبطاله. وحضر العرض الخاص لـ "الحب بتفاصيله" كلا من الفنان محمد نور، والفنانة ملك قورة، كريم الحسيني، مادلين طبر، مصطفى عباس، والشاعر أحمد علاء والموزع زووم، والمنتج هيثم حسن والمنتج الفني أحمد بجة والمخرج محمد حمدي وأيضا حضر المطرب حاتم فهمي. 

 

وحرص النجم مصطفي قمر، علي الحضور وأضاف أجواء من البهجة على الحضور وحرص على تهنئة محمد نور على الريد كاربت والغناء لأغنية "شوفتوا القمر" مع نور الأغنية الدعائية للفيلم والتي تعد دويتو بينهم.
 

نور يطرح أنا حبيتك

وطرح المطرب محمد نور مؤخرا أغنية جديدة بعنوان أنا حبيتك مع الصوت النسائى نورهان درويش التى تم اختيارها من خلال مسابقة قام بها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب نور بعد طرح أغنيته الجديد عبر صفحته كشف "أغنية أنا حبيتك  إن شاء الله مع الصوت الجديد المميز جدا نورهان درويش، تم اختياره من أصوات كتيرة كلها حلوة فعلا". وتابع: "جاتلتا أصوات كتيرة مميزة، وإن شاء الله هنكرر التجربة تاني، والأغنية هتكون موجودة بردو بصوتي على التيك توك من غير الدويتو، عشان لو حد عاوز يجرب ويبعتلنا، وإن شاء الله ننزل كل حاجة".

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