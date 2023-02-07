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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراتي الطلائع مع بيراميدز وفيوتشر ضد البنك الأهلي

صدى البلد

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برفقة فالتر دياز مدرب المنتخب، مباراة فيوتشر مع البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر الدوري المصري الممتاز.

 

بينما يحضر أرنالدو تيكسيرا المدرب العام وسيرجيو بوتيلو المدرب المساعد مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، باستاد جهاز الرياضة.

 

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب مالاوي  خلال الفترة من 20-28 مارس المقبل، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع عام 2024.

البنك الاهلي الدوري المصري الأهلى منتخب مصر بيراميدز طلائع الجيش

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