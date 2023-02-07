الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراتي الطلائع مع بيراميدز وفيوتشر ضد البنك الأهلي

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برفقة فالتر دياز مدرب المنتخب، مباراة فيوتشر مع البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بينما يحضر أرنالدو تيكسيرا المدرب العام وسيرجيو بوتيلو المدرب المساعد مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، باستاد جهاز الرياضة.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب مالاوي خلال الفترة من 20-28 مارس المقبل، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع عام 2024.