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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى بكواليس مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.. شاهد

محمد عبد الرحمن ومصطفى
محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر

 بدأ فريق عمل مسلسل كشف مستعجل تصوير أولى مشاهد المسلسل استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

المسلسل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ومن المفترض عرضها على منصة  watch it الرقمية.

 

كما يشارك نخبة من الجيل القديم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنانة ليلى عز العرب، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، والفنان محمد على رزق.

 يقدم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن "توتا" شخصيات جديدة تماما خلال أحداث المسلسل، وهي أدوار أطباء نفسيين يمران بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنا خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من المشكلات. "كشف مستعجل" تأليف إيهاب بليبل، في ثاني تعاون له مع المنتج كريم أبوذكري، بعد نجاح مسلسل "إيجار قديم"، ومن إخراج شادي الرملي.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبوذكري، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلات "الوصية"، "مكتوب عليا" خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، و مسلسلات "إيجار قديم" و "حلوة الدنيا سكر" خارج موسم رمضان.


وتدور فكرة المسلسل فى إطار كوميدي حيث يظهر الثنائى مصطفى خاطرومحمد عبد الرحمن بشخصيتي أطباء نفسيين، تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة.

مسلسل كشف مستعجل موسم رمضان مصطفى خاطر محمد عبد الرحمن توتا

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