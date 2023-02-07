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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبو سمبل

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى، اليوم الثلاثاء وقوع حادث إنقلاب سيارة سيارة ربع نقل محملة بالعمال بعد كمين توشكى بين الكيلو 220 و265 مما أسفر عن إصابة 12 عامل.

ضمت قائمة المصابين كلا من حسين سعيد عبد المجيد 30 سنة، والذى أصيب بغيبوبة تامة ونزيف بالأذن، ووليد حمدي صابر 16 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان أحمد 16 سنة، والذى أصيب بجرح بالجبهة على العين اليمنى وجروح متفرقة بالوجة والكفين، ومحمد محمود عمار 16 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس حوالي 3 سم، وعاطف سعد مشالي 40 سنة، والذى أصيب بجرح مفتوح بالرأس وكدمات بالصدر. 

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إصابة 12 عاملا فى إنقلاب بطريق أسوان - أبو سمبل البرى

حوادث متفرقة 

كما أصيب أيضاً محمد سعد حسن 48 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعصمت عبد الصبور عابدين 47 سنة، والذى أصيب بكدمات وجروح متفرقة حمدى إبراهيم موسى 49 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وفراج أسعد فرج المولى 18 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وسالم فتحى سليم 23 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بالرأس، وسامح أشرف سعد 22 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس وخدمات متفرقة. 

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغ بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، والذى أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو سمبل الدولى.

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