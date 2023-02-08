اليوم.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس يختتم الدورة التدريبية لطلبة وخريجي الصيدلة

يختتم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، دورة تدريبية يتم تنظيمها افتراضياً (أونلاين) لطلبة وخريجي كلية الصيدلة، غدا الأربعاء 8 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مركز التوظيف أن الجلسات التدريبية ستتضمن عدة موضوعات هي:

1. مبادئ التسويق الدوائي في مجال شركات الأدوية العالمية.

2. التخطيط الفعال لإدارة الموارد البشرية في مجال شركات الأدوية.

3. التسويق الإلكتروني والتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

4. التعريف بالأدوية المتاحة بدون وصف طبي (OTC) وكيفية تداولها واتاحتها وتوضيح فوائد ومخاطر الدواء.

تأتي هذه الدورات كجزء من أنشطة المركز التى ينظمها للطلاب والخريجين من أبناء الجامعة من خلال برنامج التعلم عبر التجربة من أجل ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل بشكل احترافي.

وعلى الطلبة والخريجين المهتمين بحضور الدورة سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRf9ayAFsahdq0lBiSe7BEjC2ndErWGIAeMaivx6TR7EP3Q/viewform

والجدير بالذكر استقبلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس أطفال جامعة الطفل وعددهم حوالي ٨٠ طفلا، تحت إشراف الدكتورة ‏أماني كامل عميد كلية الصيدلة, الدكتورة رولا ميلاد لبيب - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, د سلمي سامح، ‏المدرس المساعد بقسم العقاقير، و الدكتورة دينا عبد العاطي ‏المدرس المساعد بقسم الصيدلانيات.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات جامعة الطفل والتي تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة من ٢٨ يناير حتي ١١ فبراير ٢٠٢٣‏ بإشراف وتنسيق د. نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة ‏المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعه عين شمس.



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حيث قسم الأطفال إلى أربع مجموعات وقاموا بزيارة أقسام الكلية المختلفة ومنها:

قسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية، تم عقد محاضرة عملية عن المستحلبات و طريقة تحضيرها؛ قسم الميكروبيولوجيا و المناعة كما تم عقد محاضرة عملية عن شرح و تعريف الكائنات الدقيقة و كيفية زراعتها على أطباق الأجار و تأثير المطهرات على نمو البكتيريا و مشاهدة بكتيريا أمنة تحت الميكروسكوب، وفي قسم الكيمياء التحليلية تم عقد محاضرة عملية عن مبادئ التحليل الكيميائى و التعرف على جهاز الرقم الهيدروجينى ومشاهدة تجربة عملية عليه وتم أيضا مشاهدة اختبار اللهب باستخدام الأملاح المختلفة.