حلوى تركية.. طريقة عمل تشيز كيك الفستق

تعتبر طريقة عمل تشيز كيك الفستق، واحدة من ألذ الحلى التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وهي من الوصفات الجديدة والسهلة، ويمكن تقديمها في المنزل بخطوات سهلة وشهية.





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تشيز كيك الفستق، وهي من وصفات الحلويات التركية الشهيرة، والتي يتم تحضيرها في أقل من 65 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل تشيز كيك الفستق

طريقة عمل تشيز كيك الفستق

مقادير طريقة عمل تشيز كيك الفستق :

الطبقة الأولى :

4 كوب بسكويت سادة مطحون

½ كوب زبدة مذابة



الطبقة الثانية :

4 بيض

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

1 كوب سكر

1 كوب حليب بودرة

¾ كوب زيت نباتي

1 كوب زبادي

1 كوب جبنة كريمي

2 ملعقة كبيرة زبدة فستق



الطبقة الثالثة :

1 كوب زبدة فستق

1 كوب فستق مجروش



طريقة عمل تشيز كيك الفستق :

- لتحضير الطبقة الأولى، نضع البسكويت المطحون في وعاء كبير، ثم يضاف عليه الزبدة المذابة ، ونمزج هذه المكوّنات معًا حتى يتكون معك خليط ذو ملمس رملي.

- نسكب خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية بها ورقة زبدة، ونضغط على البسكويت حتى يصبح سطحه متساوي، وندخله الثلاجة لمدة ربع ساعة.

- لتحضير الطبقة الثانية، نضع في وعاء كبير البيض، الفانيليا، السكر، ونخفق هذه المكوّنات معًا باستخدام المضرب الكهربائي.

- يضاف حليب البودرة مع استمرار الخفق ثم نسكب الزيت، الزبادي، والجبنة الكريمي ونخفق مرّة أخرى، وأخيرًا يضاف زبدة الفستق، ونشغل المضرب مرّة أخيرة حتى تتجانس المكوّنات.

- نحضر الصينية من الثلاجة، ونصب عليها خليط الكريمة والفستق (الطبقة الثانية) ونزوع الخليط بشكل متساوي في الصينية، ثم ندخلها إلى الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل.

- نخرج صينية التشيز كيك من الثلاجة، ثم نضغطها، ونقوم بتزيينها بزبدة الفستق، ونرش عليها من الفستق المجروش، ونقدم تشيز كيك الفستق باردة.