زلزال قوي يضرب إسرائيل.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال أدى إلى تحريك المصابيح والأشياء في المنزل، وفقا لما نقلته عن سكان في القدس المحتلة.
وقال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن قوة الزلزال بلغت 3.5 درجة، وأن السكان الإسرائيليين شعروا بالزلزال في عدة مناطق منها، رحوفوت، تل أبيب، موديعين، كفار سابا، رمات هشارون وبيتاح تكفا.
وأثار الزلزال الذي حدث أمس في تركيا وسوريا وشعرت به إسرائيل أيضا مخاوف كثيرة بشأن الوضع في إسرائيل. حيث نشرت سلطات الاحتلال أمس تعليمات موجهه للإسرائيليين في حال حدث زلزال، وجاء التعليمات كالتالي:
- إذا تمكنت من مغادرة المبنى في غضون ثوان قليلة - افعل ذلك وانتقل بعيدا إلى منطقة مفتوحة.
- إذا لم يكن لديك هذا الخيار، أدخل خندق واترك الباب والنوافذ مفتوحين. أو انتقل إلى الدرج واستمر في النزول حتى تخرج من المبنى.
- إذا لم تتمكن من القيام بأي من الخيارات المذكورة أعلاه - اجلس في الداخل زاوية الغرفة أو أسفل قطعة أثاث ثقيلة ، واحمي رأسك باستخدام يديك.