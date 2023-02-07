زلزال قوي يضرب إسرائيل.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال أدى إلى تحريك المصابيح والأشياء في المنزل، وفقا لما نقلته عن سكان في القدس المحتلة.

وقال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن قوة الزلزال بلغت 3.5 درجة، وأن السكان الإسرائيليين شعروا بالزلزال في عدة مناطق منها، رحوفوت، تل أبيب، موديعين، كفار سابا، رمات هشارون وبيتاح تكفا.

وأثار الزلزال الذي حدث أمس في تركيا وسوريا وشعرت به إسرائيل أيضا مخاوف كثيرة بشأن الوضع في إسرائيل. حيث نشرت سلطات الاحتلال أمس تعليمات موجهه للإسرائيليين في حال حدث زلزال، وجاء التعليمات كالتالي: