مفاجأة بشأن أسعار اللحوم والدواجن والأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة و وزير المالية: فرض 13 دولارا على زجاجة الخمور عند دخولها مصر.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



موعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق.. فيديو







أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين بمجال الزراعة في مصر، وذلك عقب اهتمام الدولة بالمجالات الزراعية وتوفير البنية التحتية مؤخرًا وخاصة في مجال الدواجن و اللحوم.

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إن شعور المواطنين ببرودة طقس الأيام الحالية نتيجة وجود منخفض جوي يضرب البلاد، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة وشعور، مع وجود نشاط لحركة الرياح في عدد من المحافظات.

وزير المالية: فرض 13 دولارا على زجاجة الخمور عند دخولها مصر





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن فرض 13 دولارًا على زجاجة الخمور عند دخولها مصر يأتي بسبب وجود عمليات تهريب لدخول زجاجات الخمور بشكل كبير الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن من حق الأجنبي الدخول بزجاجة من الخمور وزجاجتين أخرتين.

أجواء شديدة البرودة..الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق





يهتم الشعب المصري بمتابعة حالة الطقس من خلال متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية اليومية، خاصة بعد موجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين .

مسنة مصرية تعيش بمقبرة أولادها الأربعة وتحكي أشياء صادمة تراه ليلاً





افاد تقرير لقناة “العربية”، ان نادية عبد الحميد مصرية تبلغ من العمر 75 عاما تقضي يومها في غرفة صغيرة شيدتها داخل مقبرة في بني سويف ولا تغادرها إلا للذهاب للنوم.

أبنائها الأربعة توفوا بحريق نشب في منزلها

وأضاف التقرير، أن نادية روت قصتها المؤلمة قائلة: إن سبب بقاءها في المقبرة لتكون بجوار أبنائها الأربعة الذين توفوا بحريق نشب في منزلهم قبل 33 عاما.

وأكد التقرير، أن الأم قالت إنها تتحدث يوميا مع أبنائها الأربعة وكأنهم مازالوا أحياء، وتروي لهم تفاصيل حياتها وكأنهم يسمعونها فيما أوصت بدفنها بجوارهم .



الأوكازيون الشتوى بدأ.. التموين تكشف عن طرق خداع التجار وحماية المواطنين| فيديو





قال أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن التجار شريحة أساسية نهتم بها مثل المواطن المصرى، و أن الهدف من الأوكازيون هو تخفيف العبء على المواطنين، وتنشيط حركة التجارة الداخلية فى مصر.

الأوكازيون.. إزاى أعرف خداع التجار؟

وأشار أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين خلال برنامج"من مصر" تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية سى بى سى، إلى أنه يجب أن يضع التاجر سعرين على تكت اللبس، السعر القديم و السعر الحالى، حتى نتأكد من عدم تلاعب التجار بالأسعار.

وزير الصحة يستعرض جهود المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار







أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية نجحت بشكل كبير في حل مشكلة قوائم الانتظار وأن المشروع متميز جدا واستطاع تخفيف المعاناة على المرضى في عمليات دقيقة مثل عمليات القلب المفتوح والأورام وتغير المفاصل والمخ والأعصاب والرمد كل هذه الأشياء لا يتحمل فيها المريض الانتظار، متابعا أن متوسط الانتظار في مصر حوالي 3 أو 4 أسابيع على حد أقصى.

وأوضح خالد عبد الغفار خلال تصريحات له عبر برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل أسبوعي العمليات الجراحية في قوائم الانتظار، وفي اللقاءات الدورية دائما ما يطمئن هل هناك أي ضائقة مالية، متابعا أن بالفعل كانت هناك فترة نمر بضائقة مالية وبعض التأخر في المدفوعات لبعض الجهات المتعاقد معها، ولكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل فورا عن طريق صندوق تحيا مصر، وكان يعطي تعليمات فورية لدعم قوائم الانتظار بمليار جنيه و 2 مليار جنيه.

تامر أمين: عايزين نروق لاعبي ريال مدريد.. وننتظر لقاءً كبيرا من الأهلي..فيديو





أكد الإعلامي تامر أمين، أنه سيكون غدا لقاء السحاب بين بطل القرن في أفريقيا النادي الأهلي، وبطل القرن في أوروبا ريال مدريد، مشيرا إلى أن تلك المباراة هي مباراة تاريخية لكل الأهلاوية، لأنها المواجهة الأولى في بطولة رسمية.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إنه “عايزين نروق لاعبي ريال مدريد ولكن في الملعب”، معلقا "حوافز لاعبي الأهلي ستكون كبيرة في تلك المباراة؛ لأن تلك المباراة سيكون لها مشاهدة كبيرة من كل العالم.

البورصة التركية تواصل النزيف بعد الزلزال المدمر





قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن البورصة التركية تواصل النزيف بعد الأوضاع الحالية إثر الزلزال المدمر، كما أن الليرة التركية حاليا عند 18.83 دولار، وهي تحظى بدعم مفتوح جدا من خزينة البنك المركزي التركي.