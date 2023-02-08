أحمد علي: مباراة الأهلي وريال مدريد صعبة على الفريقين.. وجمهور الأحمر يطمع في الفوز

قال أحمد علي نجم الأهلي السابق، إن جمهور الأهلي لديه أمل كبير في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريال مدريد، بعد المستويات المميزة للفريق أمام أوكلاند سيتي ثم سياتل الأمريكي.

وأضاف أحمد علي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ريال مدريد يُعاني من الغيابات، بخلاف المستويات المتواضعة التي يُقدمها، لكنه يبقى الملكي باسمه، ويُمكنه الفوز على المنافسين في المباريات الكبرى.

وأشار إلى صعوبة المباراة على الأهلي وريال مدريد معًا، إلا أن لاعبي الأحمر عليهم الظهور بأفضل مستوى، وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير الطامحة في تحقيق حلم التأهل لمونديال الأندية.

واختتم تصريحاته، أن غياب كريم بنزيما سيؤثر على ريال مدريد، إلا أن بديله البرازيلي رودريجو، لا يقل كثيرًا، فضلًا عن أن هذه المباراة، قد تكون فرصة لتألقه من أجل إثبات نفسه في تشكيل الفريق.