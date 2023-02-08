محمود فتح الله يُعلنها: الزمالك كان يرغب في ضم عبدالله السعيد

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن هدف النادى هو حصد بطولة هذا الموسم عقب الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر والمنافسة مع الأهلى وفيوتشر على لقب الدورى.

وكشف محمود فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى، عن حقيقة رغبة انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للانتقال إلى الزمالك قائلًا: "مسئولو الزمالك قاموا بإرسال طلب بضم عبدالله السعيد ولكن بيراميدز يرغب بالاحتفاظ بالعناصر الأساسية القوية لحصد بطولة هذا الموسم عقب الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر".