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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: ريال مدريد مرعوب من الأهلي

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن ريال مدريد الإسباني مرعوب من المارد الأحمر قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: ''لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية النهائي يكون عربي عربي ، الهلال السعودي والأهلي المصري.

وأضاف: "أنا بقول اللي هيحصل في المستقبل ، الناس هتقولي انت اتجننت ، أنا بقولكم اللي حاسس به ، وعلى فكرة ريال مدريد مرعوب من الأهلي''.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية فى المغرب، وتقام مباراة الأهلي ضد ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءً.

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