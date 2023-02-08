بسبب صفقات الزمالك.. مرتضى منصور في مجلس الدولة يقاضي اتحاد الكرة

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعد قليل الدعوى التى اقامها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ومن المتوقع ان يشارك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، امام المحكمة التى تنظر الدعوى القضائية، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وجاء في الدعوى: بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك، و3 من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون shoppingmode فيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفتت الدعوى إلى أن الاتحاد خالف قانون فيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي، ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة، العائد من الإعارة.

تحرك جديد بسبب صفقات الزمالك

وقد فاجئ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتحاد الكرة بتحرك جديد بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تحركه المفاجئ الجديد ضد اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

جلسة طارئة لإلغاء قرار اتحاد الكرة

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفجرا مفاجأة مدوية لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة: بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية.

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلا : ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي.