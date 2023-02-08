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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف ليس الأول.. 5 لاعبين بالأهلي حصدوا رجل المباراة بالمونديال

محمد شريف
محمد شريف

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ، نظيره ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

واستأنف النادي الأهلي ، تدريباته بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويسعى النادي الأهلي ، الي تخطى عقبة بطل أوروبا نادي ريال مدريد من أجل بلوغ نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب . 

وسبق أن خاض فريق الأهلي مباراته  يوم 8 فبراير أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية ، وخسر حينها المارد الأحمر اللقاء.

وحصد خمسة لاعبين من النادي الأهلي ، جائزة رجل المباراة في كأس العالم لـ الأندية منذ استحداث الجائزة في البطولة عام 2013.

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وجاءت قائمة الخمس لاعبين الذين حصلوا على جائزة رجل المباراة فى مونديال الأندية على النحو التالي : 

4 فبراير 2021: أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدحيل. 
11 فبراير 2021: محمد الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس. 
5 فبراير 2022: رامي ربيعة رجل مباراة الأهلي ومونتيري. 
12 فبراير 2022: ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي والهلال السعودي. 
1 فبراير 2023: محمد شريف رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

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سياتل ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 22 مباراة بدون هزيمة

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر 

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 22 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 22 مباراة.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 18 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

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الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر 

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوريز

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري.

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر.

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

 الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب. 

الأهلي 1- 0 سياتل الأمريكي 

 

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