التنمية المحلية: بعد 117 حملة تفتيش على 21 محافظة إحالة 331 للنيابات العامة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين و أداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

و أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023 ، للوقوف على مدى التزامها ، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها ، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها ، و تم المرور على (21) محافظة وهى القاهرة و الجيزة و القليوبية و المنوفية و الغربية و الدقهلية و دمياط و الوادى الجديد و الشرقية و كفر الشيخ و أسيوط و الإسكندرية و البحيرة و المنيا و الفيوم و بور سعيد و مطروح و السويس و الإسماعيلية و البحر الأحمر و أسوان ، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى .

وأشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و كشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة و الشئون القانونية ، منها عدد 77 إحالة للنيابة العامة ، و عدد 221 إحالة للنيابة الإدارية ، و عدد 33 إحالة للشئون القانونية ، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة ، و 8 حملات على محافظة الجيزة ، و 4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية و الإسماعيلية ، و عدد 2 حملة على كل من الشرقية و المنوفية و أسيوط ، و 5 حملات على الغربية ، و 16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية ، و 14 حملة على دمياط ، و 9 حملات على الفيوم ، و 7 حملات على كل من مطروح و الوادى الجديد ، و 3 حملات على كل من السويس والإسكندرية و البحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ ، والمنيا وأسوان .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية ، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والإدارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أي مخالفات.