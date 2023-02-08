عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: بعد 117 حملة تفتيش على 21 محافظة إحالة 331 للنيابات العامة

صدى البلد

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية،  والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين و أداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

و أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022  حتى 6 فبراير 2023 ، للوقوف على مدى التزامها ، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها ، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها ، و تم المرور على (21) محافظة وهى القاهرة و الجيزة و القليوبية و المنوفية و الغربية و الدقهلية و دمياط و الوادى الجديد و الشرقية و كفر الشيخ و أسيوط و الإسكندرية و البحيرة و المنيا و الفيوم و بور سعيد و مطروح و السويس و الإسماعيلية  و البحر الأحمر و أسوان ، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ  الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى .

وأشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و كشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة و الشئون القانونية ، منها عدد 77 إحالة للنيابة العامة ، و عدد 221  إحالة للنيابة الإدارية ، و عدد 33 إحالة للشئون القانونية ، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة ، و 8 حملات على محافظة الجيزة ، و 4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية و الإسماعيلية ، و عدد 2 حملة على كل من الشرقية و المنوفية و أسيوط ، و 5 حملات على الغربية ، و 16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية ، و 14 حملة على دمياط ، و 9 حملات على الفيوم ، و 7 حملات  على كل من مطروح و الوادى الجديد ، و 3 حملات على كل من السويس والإسكندرية و البحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ ، والمنيا وأسوان .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية ، حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والإدارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أي مخالفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

مفاجأة في قضية اتحاد الكرة.. توقعات بغياب مرتضى منصور عن جلسة مجلس الدولة|فيديو

ترشيحاتنا

تساقط ثلوج.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

إجراءات عاجلة من الحكومة لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق

قاد الهلال لنهائي المونديال.. سالم الدوسري يتساوى مع حسين الشحات بالأهداف

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله إلى الله.. ردده يفرج همك ويشرح صدرك

تيم حسن يتبرع بمبلغ مالى ضخم لصالح ضحايا الزلزال المدمر

فريق بالقومي للبحوث يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الوصول لسر التحنيط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه عندنا.. مشاهد حفل زفاف صيني تثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا..فيديو

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

تخطت المليون.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

كيف تقلل نسبة الكوليسترول في 5 أيام فقط؟

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ