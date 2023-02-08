بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية.. مسؤولون عسكريون أمريكيون يتوقعون الفائز

نشر خبراء عسكريون أمريكيون كبار اليوم الأربعاء تحليلا حول استمرار الحرب في أوكرانيا ، وتوقع من سيصمد إلى الأبد. كما أشاروا إلى الموعد المحتمل لانتهاء الحرب واحتمال استخدام أسلحة نووية.



وقال هؤلاء الخبراء في تحليل نشر في مجلة "نيوز ويك" الأمريكية: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا والجيش الأوكراني ، وأوكرانيا بلد لن يختفي ، وهذه الحقيقة وحدها تعني أن أوكرانيا ستنتصر".



وأضافوا "بالنسبة للأوكرانيين، هذا ليس صراعا حدوديا صغيرا، هذه حرب واسعة النطاق ، حرب الاستقلال"، وفقا لما نشرته".



وتابعوا "فيما يتعلق بالأوكرانيين ، فإنهم يشعرون أن الحرب الحقيقية بدأت لأول مرة في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم".



وتناول الخبراء القضايا التي قيل إنها أزعجت الجيش الروسي، بما في ذلك النقص الواضح في التدريب الكافي للجنود وتدمير المعدات، بجانب تأثير ارتفاع معدل الخسائر في الجانب الروسي على الروح المعنوية.





وقالوا إن أوكرانيا لديها ميزة عسكرية في الوقت الحالي ويمكنها استعادة المزيد من الأراضي" ، وأضافوا أنهم “مصممون بشكل خاص على محاولة عزل شبه جزيرة القرم. كان وضع شبه جزيرة القرم قبل عام 2014 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل أوكرانيا ، وأعتقد أن الأوكرانيين هو استعادتها كمنطقة حكم ذاتي ".



كما تناولوا تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس، منذ شهور، إلى إمكانية استخدام أسلحة نووية ، معتبرين أن السيناريو "غير مرجح، لكنه ممكن بالتأكيد". إضافة إلى ذلك ، قيل إن "روسيا تعلم أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى الانتقام وتدمير روسيا".



وأضافوا أنه "من المرجح أن الروس سيحاولون شن هجوما كبيرا قريبا جدا، قد يكون في ذكرى الحرب في نهاية الشهر أو في غضون بضعة أسابيع. ولكن بعد ذلك سوف يقوم الأوكرانيون بهجوم مضاد مع الدعم الغربي الجديد".



وفي النهاية توقع الخبراء أن الروس لن ينجحوا "، قائلين "يمكن لروسيا إنهاء الحرب غدا، كل ما عليهم فعله هو العودة والمغادرة" ، مشيرين إلى أن الجدول الزمني الأكثر واقعية لإنهاء الحرب سيكون بحلول الخريف المقبل.