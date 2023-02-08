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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمام باب المحكمة.. مرتضى منصور ينتظر قضية اتحاد الكرة.. صور وفيديو

صدى البلد

وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مقر مجلس الدولة لحضور الدعوى القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، وظهر منتظرا أمام باب المحكمة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ووليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكشف المستشار مرتضى منصور خلال تصريحاته عن سبب عدم تواجده داخل نادي الزمالك خلال  الفترة الحالية، معلنا مرضه، خاصة أن الطبيب طالبه بعدم خروجه من المنزل في الوقت الحال، وأن إن السبب الثاني هو أن الموظفين سواء العمال والأمن وغيرهم لم يحصلوا على رواتبهم حتى الآن، وأنه لن يعود لنادي الزمالك إلا بعد انتهاء مشكلة قيد اللاعبين الثلاثة.

الجدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ووليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وتنظر المحكمة بعد قليل الدعوى التى جاءت فى اوراقها: “بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك، و3 من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي".

وذكرت الدعوى:" القرار جاء مخالفا لقانون shoppingmode فيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن الاتحاد خالف قانون فيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي، وناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة".

وفجر رئيس نادى الزمالك مفاجأة لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة قائلا: “بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية، ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.

 

مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري

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