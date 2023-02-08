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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تتسلم مجمع معاهد أبوسمبل السياحى

مجمع معاهد أبوسمبل
مجمع معاهد أبوسمبل السياحى

انعقدت لجنة الاستلام الابتدائي "إنشاء جديد" لمجمع معاهد أبو سمبل السياحي الأزهري، برئاسة الشيخ أحمد هاشم، رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، الذى يضم مبنى لرياض الأطفال، ومعهد ابتدائي، ومعهد إعدادي ثانوي بنين، بجانب استراحة للعاملين.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، إن المساحة الإجمالية للمجمع الجديد تبلغ نحو 8400 متر مربع، ويضم مبنى لرياض الأطفال، ومعهد ابتدائي، ومعهد إعدادي ثانوي بنين، بجانب استراحة للعاملين، ويخدم أهالي قرى مدينة أبو سمبل السياحية.

 

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منطقة أسوان الأزهرية

 مجمع معاهد أبوسمبل السياحى

وأضاف الشيخ أحمد هاشم، أن لجنة الاستلام ضمت كلا من المهندس أبو الحسن أنور، والمهندس حسام نصار، والمهندس محمد عبد الفتاح، من منطقة الأقصر الأزهرية، والمهندس كمال عبد الرازق، والمهندس عمرو حسين، من الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالمشيخة، وذلك بإشراف المهندس عبد الرحمن حامد عضو الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومدير الإدارة الهندسية المهندس ياسر رمضان، ومصطفى أحمد التفتيش المالى والإدارى بالمنطقة، ومحمد صادق فنى العملية، ومحمد عبد الصادق عضو إدارة التخطيط والمتابعة بالمنطقة.

وشاركت منطقة أسوان الأزهرية ، فى تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجى للغة الإنجليزية على مستوى قطاع الأقصر والذى يضم محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وتتضمن المسابقة: "حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسى لكل مرحلة، ويتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية)، وتدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent".

وصعد من منطقة أسوان الأزهرية في هذه التصفيات للمنافسة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التى تقام بالقاهرة خلال شهر فبراير الجارى، كلا من: التلميذة أسيل محمد حسن، الصف الخامس الابتدائى، معهد كوم أمبو الابتدائى النموذجى، والطالبة أثيل أحمد عبد الكريم على، الصف الثانى الإعدادى، معهد فتيات إدفو، والطالب يحيى محمود محمد، الصف الثالث الإعدادى، معهد كوم أمبو الإعدادى النموذجى.

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 مجمع معاهد أبوسمبل السياحى

من جانبه قدم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية خالص التهانى القلبية لجميع الطلاب المشاركين فى التصفيات، متمنياً للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان على استعداد المديرية للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة بالمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات.

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