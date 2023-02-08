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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلب رصف وإنارة لشارع فرعي بقسم رابع العريش

تنفيذ أعمال رصف الطرق
تنفيذ أعمال رصف الطرق في مدينة العريش

طالب المواطنون بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، باستكمال رصف وتركيب أعمدة اناره لشارع محمد عبده المتواجد فيه ديوان ال الكاشف ومسجد الشوربجي  منطقة قسم رابع العريش، خاصة وان طول الشارع نحو 150 مترا ويحتاج 6 أعمدة كهرباء .

 

أعمدة وكابلات

 

واكد المواطنون ان الشارع المطلوب رصفه يقع بين شارعي فوزي المنيسي   ،  وكذلك شارع عمر شاهين اللذان  تم تجهيزهما بالاعمده والكابلات وتم تسويتهما بالتربه الزلطيه تمهيدا لرصفهما.

 

وتم عرض المطلب علي رئيس مركز ومدينة العريش الذي وعد ببحث المطلب ومدي إمكانية تدبير الاعتماد المالي لرفع كفاءته خاصة أعمال الإنارة.

 

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العريش انارة كهرباء رصف الطرق

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