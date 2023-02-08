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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

41 مليون جنيه حافز تميز لشمال سيناء لتعزيز الخطة الاستثمارية

دعم الخطة الاستثمارية
دعم الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على حصول محافظة شمال سيناء على مبلغ ٤١ مليون جنيها كحافز تميز من وزارة التخطيط نتيجة لحصول المحافظة على تقييم بنسبة ١٠٠% ، وذلك للاستفادة منه في تعزيز الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى .


وأشار المحافظ ،خلال اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الذي عقد ( اليوم ) برئاسته ( وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية .. إلى جانب صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ) .. إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى بلغت ٨٦% .
وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمشروعات الخطة الاستثمارية ، واتباع ضوابط تنفيذ الخطة .. موجها شركة الكهرباء بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها بعد حصولها على نسبة ٢٥٪ كدفعة مقدمة من الخطط السابقة لتوصيل الكهرباء لحى وسط بالعريش وتوصيل الكهرباء لعمارات السبيل وكذا توصيل الكهرباء لمدرسة أبى صقل للتعليم الأساسى بالعريش . 


كما وجه المحافظ ،بتشكيل لجنة لمتابعة اصلاح ورفع كفاءة السيارات الخاصة بالمرور والحماية المدنية " سيارات المطافي " ووضع تقرير يومى بحالة السيارات وأنواع ألاعطال سواء أعطال ميكانيكية "خاصة بالسيارة " أو أعطال فنية " بالمعدات الملحقة بالسيارة .

 

إعادة الشيء لأصله


ووجه المحافظ ،بضرورة قيام الشركات المنفذة بإعادة الشىء لأصله .. مع تضمين التكلفة الإجمالية لأى مشروع من المشروعات تكلفة إعادة الشىء لأصله ، وقيام مديرية الطرق بتحديد التكلفة شهريا وإرسالها لمجالس المدن ، وذلك طبقا لتصديق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة .
وأكد المحافظ،  على عدم إعطاء تصريح بالحفر لأى جهة الا بعد الرجوع لمركز شبكات المرافق بالمحافظة .
وبدوره .. أعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة عن تركيب عدادات للانارة العامة في مختلف مدن المحافظة .
ومن جانبها .. أعلنت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة أن أجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بلغت مليار و٨٢ مليون و١١٢ ألف جنيها ، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح اجمالي الخطة الاستثمارية مليار و١٢٣ مليون و١١٢ ألف جنيها .
وأضافت أبو الفتوح أنه ورد من بنك الاستثمار القومى تمويل الربعين الأول والثانى بإجمالي مبلغ ٩٦٠ مليون و١٣٤ ألف جنيها .. حيث تم صرف مبلغ ٩٢٨ مليون و٣٨٥ ألف جنيها ، ويتبقي مبلغ ٣١ مليون و٧٤٩ ألف جنيها .
أشارت أبو الفتوح، إلي أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ ٤٧.٢ مليون جنيه للعريش، مبلغ ٣٤.٧ مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ ٤٠.١ مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ ١١.٤ مليون جنيه للحسنة، ومبلغ ٢٦.٤ مليون جنيه لنخل، الي جانب مبلغ ٩٠٣.٨مليون جنيه للديوان العام، مبلغ ١٠.٤ مليون جنيه للمرور، مبلغ ٧.٩ مليون جنيه للحماية المدنية.
 

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