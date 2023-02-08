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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مرتضى منصور يتقدمهم.. مشجعو الزمالك أمام مجلس الدولة.. صور

صدى البلد

غادر العشرات من اعضاء نادى الزمالك مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل نظر الدعوى التى اقامها ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى الأحد المقبل.

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وقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الادارى التى تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

كما قدّم مرتضى منصور مستندات اللوائح الخاصة بالفيفا التى تنص على تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة، وتلقى الاتحاد حوالي  5 ملايين جنيه لقيد أسماء هؤلاء اللاعبين بالاتحاد، وطلب القاضي من ممثل اتحاد الكرة تقديم سبب رفض اللاعبين، وعدم قيد أسمائهم بالاتحاد.  

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة

ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

وفجر رئيس نادى الزمالك مفاجأة لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة قائلا: “بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية، ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.

وقد فاجأ المستشار مرتضى  منصور، رئيس نادى الزمالك، اتحاد الكرة بتحرك جديد بسبب أزمة إيقاف  قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وأعلن تحركه المفاجئ الجديد ضد اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

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مرتضى منصور مشجعو الزمالك قضية اتحاد الكرة اتحاد الكرة مجلس الدولة

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