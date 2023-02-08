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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا بمقر الاتحاد.. شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية لمنتسبي الغرف التجارية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن تنظيم ندوة جديدة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية غدا الخميس لشرح منظومة الفاتورة الالكترونية واهدافها وكيفية التسجيل بها والتعامل من خلالها وكذلك الاجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات المعنية بالمنظوم ، للمنتسبين للغرف التجارية في الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس .


وأشار العربي الي أن الندوة تأتي في إطار مجوعة الندوات و الأنشطة التوعوية التي يعقدها الاتحاد لتطوير وتوعية المجتمع التجاري بما يتماشى مع التطورات التشريعية و التقنية التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير النشاط التجاري و دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

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واوضح أن الاتحاد لا يدخر جهدا للعمل علي تطوير منظومة التجارة الداخلية و توفير كافة الوسائل المتاحة أمام المجتمع التجاري من دورات وندوات و اتفاقيات مع الجهات التمويلية و التأمينية و الحكومية لتوفير التمويل و النظم الحديثة التي من شأنها تطوير العمل التجاري وخفض نفقات التشغيل بما يصب في مصلحة التاجر والمستهلك .


ومن جانبه وجه أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الدعوة لتجار المجوهرات والمشغولات الذهبية للانضمام لتلك الندوات لما تشكله من أهمية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية نظرا لأهمية الانضمام لتلك المنظومة وتوضيح ما يواجهه التجار من صعوبات الانضمام للمنظومة .


ووجه الجلا الشكر باسم تجار ومنتجي المجوهرات الشكر للمهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارة لما يقوم به الاتحاد من جهود مستمرة لتذليل كافة الصعاب الت تواجه المجتمع التجاري سواء بالدورات التوعوية أو عقد اللقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المختصة ، و المساهمة في خلق مناخ عادل لممارسة العمل التجاري في ظل المغيرات الاقتصادية العالمية و المحلية . 

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