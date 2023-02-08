مباراة الليلة ليست الأولى.. لاعبان بالأهلي شاركا أمام ريال مدريد رسميا

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مع ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم «الأربعاء» على ملعب «مجمع الأمير مولاي عبد الله» بمدينة الرباط المغربية، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
وتعتبر مباراة اليوم هي المواجهة الأولى رسمياً في تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان في مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 في إطار احتفالات الأهلي بتتويجه بلقب نادي القرن، وفاز الأهلي على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيري صنداي.
ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.
سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.
وقبل مواجهة اليوم سبق لاثنين من لاعبي الأهلي مواجهة نادي ريال مدريد رسمياً، الأول الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد خلال تجربة احترافه مع نادي كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020، وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى 2-2 وخسر كلوب بروج في الثانية بنتيجة 1-3 ولعب بيرسي تاو في المباراتين، أما الثاني فهو حسين الشحات والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد وهو في صفوف نادي العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن قائمة من سبعة لاعبين سجلوا أهدافاً في نسخ مختلفة ومع ناديين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل الشحات مع العين الإماراتي في نسخة 2018 مع العين الإماراتي ونسختي 2021 و2023مع الأهلي، وسجل بيرسي تاو مع صن داونز في نسخة 2016، ومع الأهلي في نسخة 2023.