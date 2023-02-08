مباراة الليلة ليست الأولى.. لاعبان بالأهلي شاركا أمام ريال مدريد رسميا

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مع ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم «الأربعاء» ‏على ملعب «مجمع الأمير مولاي عبد الله» بمدينة الرباط المغربية، في الدور نصف النهائي ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعتبر مباراة اليوم هي المواجهة الأولى رسمياً في تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏في مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 في إطار احتفالات الأهلي بتتويجه ‏بلقب نادي القرن، وفاز الأهلي على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيري صنداي.‏

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء ‏في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.‏

سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي ‏السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.‏

وقبل مواجهة اليوم سبق لاثنين من لاعبي الأهلي مواجهة نادي ريال مدريد رسمياً، الأول ‏الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد خلال تجربة احترافه مع ‏نادي كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020، ‏وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى 2-2 وخسر كلوب بروج في الثانية بنتيجة 1-3 ولعب ‏بيرسي تاو في المباراتين، أما الثاني فهو حسين الشحات والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد ‏وهو في صفوف نادي العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في مدينة ‏العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.‏

ويأتي الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن قائمة من سبعة لاعبين سجلوا أهدافاً في نسخ ‏مختلفة ومع ناديين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل الشحات مع العين ‏الإماراتي في نسخة 2018 مع العين الإماراتي ونسختي 2021 و2023مع الأهلي، وسجل ‏بيرسي تاو مع صن داونز في نسخة 2016، ومع الأهلي في نسخة 2023.‏