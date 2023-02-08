إضراب في مطار بن جوريون بـ إسرائيل يشل حركة الرحلات الجوية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إضرابًا قام به موظفو مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، الذين توقفوا يوم الأربعاء عن تسجيل الوصول للرحلات الجوية، أدى إلى تأخيرات عديدة في الرحلات وطوابير طويلة من الركاب.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، رفض موظفو المطار، احتجاجًا على ظروف العمل وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، فحص الركاب على متن رحلاتهم لعدة ساعات.

وقالت الصحيفة: “يجب أن تنتهي مظاهرة الاحتجاج في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، ولكن لا يزال من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية”.

وأضافت: “موظفو المطار غير راضين عن حقيقة أنهم يواصلون العمل في ظل ظروف العمل التي ظهرت أثناء الوباء، والتي تضمنت على وجه الخصوص تخفيضات في الأجور”.