عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 11700 قتيل.. حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

الزلزال المدمر
الزلزال المدمر

ارتفعت الحصيلة الجماعية لقتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى أكثر من 11700 شخص، اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت الارقام الرسمية الأخيرة.

 وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 9057 وإصابة نحو 53000.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 9057 قتيلا و53000 مصاب

سوريا.. نداء عاجل من الجيش لجميع الشباب

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 2662 قتيلا في سوريا إثر وقوع الزلزال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان أثناء تفقده المناطق المتضررة من الزلزال - إن عدد المصابين اقترب من 50 ألف شخص، في ظل توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير مع وجود المئات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

وأعلنت وسائل  أنباء سورية، عن  نزوح نحو 300 ألف شخص من جراء الزلزال في سوريا، والذي وقع يوم الإثنين الماضي، في كارثة إنسانية ضخمة.

وذكرت تقديرات، إن هناك 23 مليونًا متضررًا من الزلزال في سوريا وتركيا.

فيما  قالت فرق الإنقاذ شمال سوريا، إن الأمر معاناة كبيرة، فكل ساعة تأخير في إيصال المساعدات تقابلها 50 حالة وفاة.

الرئيس أردوغان تركيا الرئيس التركي مساعدات سوريا رجب طيب أردوغان الضحايا معاناة كبيرة المصابين وفاة قتل توقعات الأربعاء ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

منع ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم..إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن كهربا

هل تشهد مصر زلزالا كبيرا.. البحوث الفلكية تجيب

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

بالاسماء .. 32 شركة مقرر طرحها في البورصة

بـ 3 بنوك في مصر | قرار رسمي من الحكومة

نجم المغرب بـ القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أقل درجة حرارة تم تسجيلها..الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية..فيديو

منها "القاهرة".. مدبولى يعلن طرح 3 بنوك داخل البورصة

مولد السيدة زينب| ما لا تعرفه عن صفات وألقاب عقيلة بني هاشم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

5 أشياء لإزالة الشوك من الجلد دون ألم

نشرة المرأة والصحة| حقيقة وفاة بلوجر شهير في زلزال تركيا.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

فيديو

هل تدهورت حالته الصحية..ماذا حدث لـ الشيف بوراك في زلزال تركيا ؟

بيع الخبز بالفيزا وكتاكيت على بطاقة التموين.. محاولات لتخفيف العبء عن المواطن

80 هزة في يوم واحد.. زلازل جديدة تضرب تركيا وفلسطين

وجه جديد.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ