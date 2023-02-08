أكثر من 11700 قتيل.. حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

ارتفعت الحصيلة الجماعية لقتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى أكثر من 11700 شخص، اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت الارقام الرسمية الأخيرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 9057 وإصابة نحو 53000.

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 2662 قتيلا في سوريا إثر وقوع الزلزال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان أثناء تفقده المناطق المتضررة من الزلزال - إن عدد المصابين اقترب من 50 ألف شخص، في ظل توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير مع وجود المئات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

وأعلنت وسائل أنباء سورية، عن نزوح نحو 300 ألف شخص من جراء الزلزال في سوريا، والذي وقع يوم الإثنين الماضي، في كارثة إنسانية ضخمة.

وذكرت تقديرات، إن هناك 23 مليونًا متضررًا من الزلزال في سوريا وتركيا.

فيما قالت فرق الإنقاذ شمال سوريا، إن الأمر معاناة كبيرة، فكل ساعة تأخير في إيصال المساعدات تقابلها 50 حالة وفاة.