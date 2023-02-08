ضرب وعراك.. بيت شعر يدمر حفل الزفاف بـ الكويت

في حفلات الزفاف تطرأ أحيانًا مواقف وأمورًا تفسد أجواء الفرح في حفل الزفاف، فقد تحول زفاف في الكويت من الرقص والغناء إلى عراك بالأيادي ومشادات كلامية.





بيت شعر كان قادرًا أن يشعل الأجواء في حفل الزفاف ويتشابك فيه الحضور بالأيدي والألفاظ، وفق الفيديو المتداول على مواقع التواصل والاجتماعي "تويتر".





وقد أرفق مع الفيديو تدوينة:"مشاجرة بأحد صالات الأفراح في الكويت، بسبب بيت شعر في شيله" وكان بيت الشعر المتسبب في تلك الأزمة:" طيبي من طيب ابوي !".

وما إن قال أحد الحضور هذا البيت الشعري فرد احد الشيبان عليه قائلًا: "ما اطقع منك الا ابوك !"، لينقلب الحفل رأسًا على عقب من بعدها.





ويظهر مقطع الفيديو الحضور وهم يعتدون على بعضهم البعض بالضرب والسب، ولم يوضح الفيديو أو ناشره أين ومتى وقع هذا العراك العنيف.



