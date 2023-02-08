العناية الإلهية.. انقاذ ٣ رضع في تركيا بعد 55 ساعة تحت الأنقاض

رغم مرور ساعات طويلة مازالت الانقاض تلفظ بـ ضحايا زلزال تركيا وسوريا ما بين قتلى وجرحى من الأطفال والرضع في البلدين.





فمن بين انقاض عقار سكني شق رضيع بصراخه أكوام التراب والحجارة المتراكمة فوقها، ليتم انقاذه بعد ٥٥ ساعة من وقوع زلزال تركياالمدمر صباح يوم الإثنين ٦ فبراير.





اظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" قوات الانقاذ وهي تخرج الطفل الرضيع من الانقاض.





وكان الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرين فقط قد ملأ الدنيا بصراخه ليعلم الجميع بأنه مازال حيًا، بينما لم يوضح الفيديو موقفاهلها سواء الأب أو الأم.





ومن الطفل الرضيع لـ رضيعة آخرى تبلغ من العمر شهرين تم انقاذها بعد ساعات من تحت الانقاض الموحشة وهي على قيد الحياة.

وفي هاتاي اخرج رجال الانقاذ رضيع بقي تحت الانقاض اكثر من ٥٠ ساعة، لتكن العناية الالهية برفقة هؤلاء الرضع في ظلمة تلكالساعات.



