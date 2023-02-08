مشهد يدمع العين.. أب سوري يزف أطفاله المتوفين بـ أغنية هلا بالعرسان

فقد رجل عقله والشعور بـ الواقع من هول الصدمة التي عاشها خلال زالزال تركيا وسوريا المدمر، بعد أن وجد أبناءه الصغار بين الأنقاض أموات.

ولم يتحمل الأب السوري المكلوم، أن فكرة موت أبناءه الصغار فقد رفضه عقله رفضًا تامًا، فأخذ يزفهم بين الناس ويغني بـ جثتهم بين الناس.

أخذ الأب طفليه وكأنهما جناحين بين يديه، وقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وهو مصدوم للغاية.

ويوضح الفيديو الأب وهو يردد أغنية شعبية تغنى في الأعراس:"جبنا العرسان وجينا.. هلا بالعرسان".

جدير بالذكر أنه وقع صباح الأثنين زلزال ضخم وتبعه عدد من الهزات الأرضية العنيفة، ومازال هناك ضحايا تحت الأنقاض في كل من سوريا وتركيا ويتم العمل على إنقاذهم.