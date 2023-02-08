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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد يدمع العين.. أب سوري يزف أطفاله المتوفين بـ أغنية هلا بالعرسان

صدى البلد

فقد رجل عقله والشعور بـ الواقع من هول الصدمة التي عاشها خلال زالزال تركيا وسوريا المدمر، بعد أن وجد أبناءه الصغار بين الأنقاض أموات.

ولم يتحمل الأب السوري المكلوم، أن فكرة موت أبناءه الصغار فقد رفضه عقله رفضًا تامًا، فأخذ يزفهم بين الناس ويغني بـ جثتهم بين الناس.

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أخذ الأب طفليه وكأنهما جناحين بين يديه، وقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وهو مصدوم للغاية.

ويوضح الفيديو الأب وهو يردد أغنية شعبية تغنى في الأعراس:"جبنا العرسان وجينا.. هلا بالعرسان".

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بنظرات خوف.. إنقاذ قطة مذعورة من تحت أنقاض زلزال تركيا| صور

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ظاهرة غريبة تحدث في تركيا قبل لحظات من الزلزال المدمر| فيديو

جدير بالذكر أنه وقع صباح الأثنين زلزال ضخم وتبعه عدد من الهزات الأرضية العنيفة، ومازال هناك ضحايا تحت الأنقاض في كل من سوريا وتركيا ويتم العمل على إنقاذهم.

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