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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة غريبة تحدث في تركيا قبل لحظات من الزلزال المدمر| فيديو

صدى البلد

مع فجر الإثنين 6 فبراير أيقظ زلزال مدمر أعين شعب مدينة غازي عنتاب بـ تركيا ومدن أخرى بـ تركيا حتى وصل أصداء الهزة الأرضية العنيفة إلى سوريا ولبنان ومصر، ولم تعرف أعينهم منذ ذلك النوم.

كانت بداية زلزال تركيا وسوريا 7.7 على مقياس ريختر، على عمق 10 كم لتلل من بعدها الهزات الأرضية الأكثر فتكًا ودمرًا للمباني والمنازل.

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ولكن قبل وقوع الزلزال والفاجعة رصد شخص حركات غريبة لـ الطيور.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ظهر فيه الطيور سلوكًا غير عادي قبل الزلزال الذي ضرب تركيا.

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ويوضح الفيديو سرب من الطيور في وقت متأخر من الليل وهي تجوب السماء بطريقة هستيريا في إحدى المدن التركية.

زلزال غازي عنتاب تركيا الهزة الأرضية سوريا

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