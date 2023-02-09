لمقاومة الطقس البارد.. طريقة عمل شوربة البطاطس

شوربة البطاطس من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذ بالإضافة إلي أنها غير تقليدية، فيمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوربة البطاطس.
مقادير شوربة البطاطس
نصف كيلو لحمة مكعبات
نصف كيلو بطاطس مكعبات
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
كوب كريمة طهي
ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
رشة حبهان بودر
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير شوربة البطاطس
في حلة على النار نضع الزبدة والزيت حتى يسخنوا جيداً ثم نضيف قطع اللحمة ونشوحها جيداً على نار عالية ثم نضيف البصلة ونستمر في التقليب حتى تذبل ثم نضيف الدقيق ونشوحه جيداً حتى يتلاشى الدقيق تماماً ثم نضيف الماء المغلي والحبهان والسبع بهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نترك اللحمة حتى تنضج ويصبح بها كمية مرقة جيدة ثم نضبط الملح ونضيف البطاطس ونتركها قليلاً على النار حتى تنضج ثم نرفع الشوربة من على النار ونضيف كريمة الطهي وتقدم بالهنا والشفا