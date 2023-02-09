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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمقاومة الطقس البارد.. طريقة عمل شوربة البطاطس

شوربة البطاطس
شوربة البطاطس

شوربة البطاطس من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذ بالإضافة إلي أنها غير تقليدية، فيمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوربة البطاطس.

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مقادير شوربة البطاطس


نصف كيلو لحمة مكعبات
نصف كيلو بطاطس مكعبات
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
كوب كريمة طهي
ملعقة كبيرة دقيق‏
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
رشة حبهان بودر
ملح
فلفل‏ أسود


طريقة التحضير شوربة البطاطس 


في حلة على النار نضع الزبدة والزيت حتى يسخنوا جيداً ثم نضيف قطع اللحمة ونشوحها جيداً على نار عالية ثم نضيف البصلة ونستمر في التقليب حتى تذبل ثم نضيف الدقيق ونشوحه جيداً حتى يتلاشى الدقيق تماماً ثم نضيف الماء المغلي والحبهان والسبع بهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نترك اللحمة حتى تنضج ويصبح بها كمية مرقة جيدة ثم نضبط الملح ونضيف البطاطس ونتركها قليلاً على النار حتى تنضج ثم نرفع الشوربة من على النار ونضيف كريمة الطهي وتقدم بالهنا والشفا

شوربة البطاطس مقادير شوربة البطاطس طريقة التحضير شوربة البطاطس الشيف فاطمة أبو حاتي البطاطس

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