لمقاومة الطقس البارد.. طريقة عمل شوربة البطاطس

شوربة البطاطس من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذ بالإضافة إلي أنها غير تقليدية، فيمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوربة البطاطس.



مقادير شوربة البطاطس



نصف كيلو لحمة مكعبات

نصف كيلو بطاطس مكعبات

بصلة مفرومة

2ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

كوب كريمة طهي

ملعقة كبيرة دقيق‏

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل‏ أسود



طريقة التحضير شوربة البطاطس



في حلة على النار نضع الزبدة والزيت حتى يسخنوا جيداً ثم نضيف قطع اللحمة ونشوحها جيداً على نار عالية ثم نضيف البصلة ونستمر في التقليب حتى تذبل ثم نضيف الدقيق ونشوحه جيداً حتى يتلاشى الدقيق تماماً ثم نضيف الماء المغلي والحبهان والسبع بهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نترك اللحمة حتى تنضج ويصبح بها كمية مرقة جيدة ثم نضبط الملح ونضيف البطاطس ونتركها قليلاً على النار حتى تنضج ثم نرفع الشوربة من على النار ونضيف كريمة الطهي وتقدم بالهنا والشفا