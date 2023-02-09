بالآلاف.. أرقام صادمة لأعداد قتلى الزلزال في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 12391 والمصابين إلى 62914، ومازالت الأعداد قابله للزيادة بسبب تواجد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وكانت قد أفادت قناة "العربية"، يوم الأربعاء، نقلا عن السلطات التركية، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش اوغلو، أن العمل جار على فتح معبرين حدوديين مع سوريا لمرور المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

بدورها، قالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تركيب مدينة الخيام في وسط هاتاي ووزعت مواد الإغاثة على المواطنين.

و تستعد منظمة الصحة العالمية لإرسال فرقًا طبية وثلاث رحلات جوية من الإمدادات الطبية، بما في ذلك مجموعات علاج الإصابات الجراحية، إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر هذا الأسبوع.