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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محاضرة عن المدينة العربية "الإسلامية" بمكتبة الإسكندرية

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية محاضرة بعنوان: «عن المدينة العربية "الإسلامية": بين نشأة العمران وتأريخ المفهوم»، وذلك اليوم الخميس، من الساعة 1.00 ظهرًا إلى 3.00 مساءً، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمبنى المكتبة الرئيسية.

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يلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور نزار الصياد، أستاذ متميز في العمارة والتخطيط العمراني في جامعة كاليفورنيا، بركيلي. ويعرض خلال المحاضرة تاريخ ظهور فكرة "المدينة الإسلامية" من قبِل المستشرقين الأوروبيين، كما يحلل تطورها كمفهوم تاريخي، ثم يعالج من خلال دراسة متعمقة في نمط العمران وعملية بناء وتطوير المدينة في صدر الإسلام، مع ‏التركيز على الدور الذي لعبه الخلفاء والولاة المسلمون في تشكيل عمارتها وعمرانها، موضحًا الفرق بين مدن المعسكرات الأولى وعواصم ‏الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى.

وقد صدر للدكتور نزار الصياد الكثير من الكتب بعدة لغات عن تاريخ العمران في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة عن القاهرة.

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