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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم ب 6.5 جنيه ..أسعار الخضراوات والفاكهة فى مصر اليوم الخميس

أسعار الخضراوات والأسماك
أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الخميس 9 فبراير  2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الخميس فى سوق العبور كالتالى:


أسعار الخضراوات..سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 6 و 7جنيه ،ووصل سعر البطاطس اليوم  ما بين 3 و 4.5 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة اليوم الخميس فى سوق العبور  6 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 11 الى 15جنيه ،واستقر  الباذنجان البلدي عند  7 جنيهات .

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وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الخميس فى سوق العبور  بين 6.5 إلى 8.5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 6 و 9 جنيه للكيلو.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الخميس فى سوق العبور بين 8 الى 12 جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 5 الى 8 جنيه ،خيار بلدى بين 3 إلى 6 جنيه ، البطاطا بين 3 الى 5 جنيه.

وتراوحت أسعار بسلة اليوم الخميس فى سوق العبور بين  9 الى 13 جنيه للكيلو ،قلقاس بين 4 الى 6 جنيه، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر  6 جنيه

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الخميس فى سوق العبور  بين 5 إلى 11جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 11 جنيهات .

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3 و 4.5 جنيها ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و 5.5 جنيه و البرتقال أبوسرة 4 و 7 جنيه ،يوسفي 4 إلى 10 جنيها .


أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر 40 جنيها ،سعر كيلو العنب المستورد الأسود  40 جنيها .


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 8 الى 15 جنيها ، رمان 8 إلى 16جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 12 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 30 جنيها، وصل سعر  الكمثرى المستوردة 65 جنيها للكيلو الواحد ،


وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيها ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو .


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

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