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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة تايوان تتبرع براتبها لجهود الإغاثة من الزلزال في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال المكتب الرئاسي لتايوان، اليوم الخميس، إن كل من رئيسة تايوان تساي إينج وين ونائب الرئيسة ويليام لاي سيتبرعان براتب شهر لجهود الإغاثة من الزلزال في تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

وذكر المكتب في بيان، إن تساي ولاي، المتوقع على نطاق واسع أن يترشحا في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل، “يأملان في القيام بدورهما لمساعدة تركيا في إعادة بناء وطنها في أقرب وقت ممكن”.

وفي العام الماضي، تبرعت رئيسة تايوان براتب شهر واحد لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا بعد الحرب، ويصل راتب رئيسة تايوان إلي 400 ألف دولار تايواني (13300 دولار أمريكي) في الشهر.

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وكانت قد أفادت وكالة أنباء “اسوشيتيد فرانس برس”، اليوم الخميس، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الإثنين الماضي، تجاوز ال15800 شخص حسب أرقام رسمية نشرت.

ولقي نحو 12873 شخصا مصرعهم في تركيا و 2992 في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، ليصل مجموع القتلى إلى 15865 شخصا.

 

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