مدرب سوريا عن خسارة الأهلي أمام الريال: شكرا يا فخر العرب

علق محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب سوريا على خسارة النادي الأهلي أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف فى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خسارة الأهلي أمام ريال مدريد :

العالم كله اتفرج عليكوا… رفعتوا راسنا رغم النتيجه…كفاح وتعب والايمان بالحلم



أضاف : مسجات من كل حته في العالم.. مدربين اسبان ولاتينيين بيشكروا في الأهلي والاداء وكل حاجه…

وعن هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد قال أيضا: لم يقصر ولم يبخل أحد بنقطة عرق… قدمتم كل شيء في الملعب. شكراً يا فخر العرب وان شاء الله ميدالية المركز التالت.

تفاصيل مباراة الأهلي وريال مدريد

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي مدافع الأهلي.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في شباك الأهلي في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

وتصدي محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي لركلة جزاء أمام مودريتش ويحرم ريال مدريد من توسيع الفارق في الدقيقة 87.

وجاء هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 92 عن طريق رودريجو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 98 عن طريق سيرجيو أريباس كالفو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

أرقام مباراة الأهلي وريال مدريد

18 تسديدة لريال مدريد 10 كرات شكلت خطورة علي مرمي الاحمر

الأهلي سدد 15 كرة ، 5 فقط بين الثلاث خشبات

الاستحواذ لصالح ريال مدريد بنسبة 62% مقابل 38 % للأهلي

محمد الشناوي أعلي تقييم بين لاعبي الاهلي بـ 7.7 ومحمود متولي الأسوأ بـ 5.9

رودريجو الأعلي تقيما بين لاعبي ريال مدريد 7.7 بينما الاسوء ديفيد الابا بـ 6.8

أربعة أهداف لـ ريال مدريد سجلها فينيسوس جونيور و فيالفيردي ورودريجو وارابيس

الأهلي يبتعد عن ميدالية محققه بعد فشل التأهل إلي النهائي.