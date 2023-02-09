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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كهرباء الغربية: السبت فصل التيار عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء صيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار عن محطة محولات جنوب طنطا، يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة  الثانية عشر ظهرا، وذلك لإجراء أعمال النظافة والصيانة الدورية.

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وقال المهندس أيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن فصل التيار الكهربى خلال تلك المدة الزمنية سيشمل بمدينة طنطا، محطة مياه المجزر، وشارع حسن شحاته، وشارع سكة صناديد القديم،ومساكن الشباب بالعجيزى، ومساكن الأوقاف بالعجيزى، وشارع سكة تلا، وشارع ترعة الشيتى،وشارع الحكمة.

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وأضاف، وخطوط الريف يتضمن الانقطاع قرى شونى، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسه،والشرفا، وفيشا سليم، وصناديد،وكفرمسعود،وكفرخضر،والعوايسة،والمنشية الجديدة،وكفرالساحل، وميت حبيش القبلية،ونفيا، والعزب المجاورة والتابعة لتلك القرى.

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