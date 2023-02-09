السيسي: السلع متوفرة والأزمة التي شهدناها الأشهر الماضية لن تتكرر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لا يوجد بها أزمة فى أى سلعة، وما حدث فى الثلاث أشهر الماضية لن يتكرر بأذن الله.



وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل ٧ مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن :" الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مش قادر يسيطر على الأسواق، وأنه وجه له فى البرلمان هذا الكلام".



وأشار إلى أن الدولة يصعب عليها السيطرة على جميع الأسواق، ولكن المواطن من الممكن أن يعطى الدرس لـ هؤلاء الأشخاص التى ترفع السعر، قائلا :" بلاش تشتري منه و ده الدرس".



وتابع :" وزارة الداخلية كل يوم تقوم بعرض تقرير عن كمية السلع التى تم ضبطها، و الأشخاص التى تغالى فى السعر، موجهًا كلامه لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق :" ما تمسكهم وخلاص، عشان شكلنا وحش".

