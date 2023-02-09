السفير المصري لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية يسلم أوراق اعتماده

تسلم رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية " فليكس انطوان تشيسيكيدي" أوراق اعتماد السفير هشام عبد السلام المقود، سفيرا فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهوري في العاصمة كينشاسا.



وقد أعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الجمهورية والسفير المصري، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية، حيث تناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين .



وأكد الرئيس تشيسيكيدي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ورغبته في تعزيز آفاق التعاون، مثمنا على العلاقات الاخوية التي تربطه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وذكرت وزارة الخارجية اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أن السفير هشام عبد السلام المقود أكد من جانبه تطلعه للعمل على تطوير العلاقات بين مصر والكونغو والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.