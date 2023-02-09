رئيسة البرلمان الأوروبي: زيارة زيلينسكي تاريخية

رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان، واصفة إياها بـ "المناسبة التاريخية".

وقالت ميتسولا - في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم /الخميس/ - إن هذه تعد لحظة استثنائية في أوقات غير عادية، حيث تأتي زيارة زيلينسكي عقب مرور نحو عام واحد على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشادت ميتسولا بشجاعة أوكرانيا في كفاحها من أجل القيم الأوروبية التي تربط كافة الشعوب في جميع أرجاء القارة.. داعية زعماء الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حصول أوكرانيا على أسرع عملية انضمام ممكنة إلى جانب الأموال من أجل إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إمدادها بالمزيد من الأسلحة الثقيلة للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

وأضافت أن "أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. يجب أن تكون استجابتنا متناسبة مع التهديد وهذا التهديد وجودي.. سنكون معكم ما دامت هناك حاجة"، مشيرة إلى أنه يجب على الدول أن تنظر بشكل سريع كخطوة تالية في توفير أنظمة بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجها من أجل حماية الحرية التي اعتبرها الكثيرون أمرا مفروغا منه".