صحة أسوان : تنفيذ برنامج تدريبي لـ 157صيدلى للإنعاش القلبي الرئوي

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم مواصلة فاعليات البرنامج التدريبي فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الثالث على التوالي وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأشار الدكتور إيهاب حنفى بأن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة متخصصة من التدريبات العملية والمحاضرات النظرية حيث يحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الاختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد ، لافتاً بأنه حتى الآن تم تدريب 157 صيدلياً من إجمالى جميع فئات الصيادلة المستهدفة بأسوان .

برامج تدريبية

وكان قد أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على إجراء 9491 حالة فحص وتحليل قامت بها إدارة المعامل خلال الشهر الماضى .

ويأتي ذلك فى إطار الإلتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأشار إيهاب حنفى الى أنه تم القيام بإجراء الفحص لعدد 942 سائق بمعمل القومسيون الطبي ، بجانب إجراء عدد 964 حالة تحاليل مخدرات وفيروسات كبدية بالمعمل الإقليمى ، بالإضافة إلى فحص عدد 676 عينة مياه وأغذية بكتريولوجياً وكيميائياً ، فضلاً عن القيام بإستخراج عدد 575 شهادة صحية لمتداولى الأغذية .

هذا وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

أنشطة طبية

حيث تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3720 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .